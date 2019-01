SOOMES ON TAAS LEETRID. Haigestus lasteaiaealine laps 

Lasteaias puutus ta kokku 45 lapse ja personaliga. Lasteaed jätkab tööd tavapäraselt. Kõik lapsed on vaktsineeritud. Heaks vaktsineerituse tasemeks peetakse, kui see on 95%. Soome tervishoiuinstituudi andmetel on Kotka linnas aastal 2015 sündinud laste vaktsineerituse tase leetrite vastu 94,6%.