OTSITAKSE SUPER-KAKADOONOREID! Väljaheide võib olla hea ravim 

Claudia Campanella töötab ühes Suurbritannia ülikoolis, aga vabal ajal on ta kakadoonor, kirjutab BBC. Mõned tema sõbrad peavad seda natuke imelikuks ja vastikuks, kuid see ei morjenda noort naist. Ta tahab olla meditsiiniuuringutele kasulik.

Tema väljaheide, mis sisaldab n-ö häid baktereid, viiakse haige inimese soolestikku, et parandada selle tööd. Claudia teab, et see on erakordselt kasulik.

Mis teeb tema väljaheite nii heaks? Teadlased usuvad, et mõnede inimeste kaka võib sisaldada ideaalset kokteili tervendavatest bakteritest, mis aitavad ravida soolehaigusi. See teeb neist super-kakadoonorid. Käivad uuringud, mis teeb mõne inimese väljaheite nii heaks.

Claudia märkis, et tahtis saada doonoriks seetõttu, et oli lugenud, et veganid on eriti head doonorikandidaadid. Teadlased väidavad, et pole tõendeid, nagu veganite kaka oleks parem kui teiste oma.