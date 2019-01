OHT TÖÖ JUURES: suurimat stressi tekitavad tööl suhted 

Psühholoog Mare Teichmann tegi oma kolleegidega uuringu, mis tugines Occupational Stress Indicator metoodikal ning nad vaatasid lähemalt tööstressoreid erinevates ametites. Selgus, et suurimad tööstressorid on suhted tööl, töö tempo ja töö/kodu tasakaal, kirjutab ERRi uudisteportaal. .

Ühe põhjusena, miks just suhted tööstressorite puhul nii tugevalt esile tõusevad, tõi Teichmann välja asjaolu, et küllap suhtuvad eestlased töösse tugevalt isiklikult.

„Me võtame tööalaseid suhteid kui isiklikke suhteid, kus kõik peaksid olema jube sõbrad ning õudselt meeldima. Aga meie kolleege ei valita selle järgi, et kui sulle meeldib, siis võtame tööle. Meie kolleege võetakse tööle selle järgi, et nad oskavad midagi teha ja kõigi oma kolleegide, juhtide ja klientidega ei pea olema sõber,“ rääkis Teichmann, kes on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja Sileesia ülikooli külalisprofessor.