KLIINILINE PSÜHHOLOOG: noorte ärevushäireid ja depressiooni ei märgata sageli õigel ajal 

"Kui õpilane hakkab mõnd õppetööga seotud tegevust vältima, hoiab kõrvale suhtlemissituatsioonidest või paistab kurnatud ja tujutu, on need sageli esimesed märgid, mis viitavad ärevusele või depressioonile. Õpetajal on võimalus õpilasele abikäsi ulatada. Esimese sammuna võiks ta oma tähelepanekuid õpilasega eraviisiliselt jagada ja uurida, kas teda on võimalik toetada. Kui ärevus on otseselt seotud õppetööga, tasub mõelda, kas on võimalik ajutiselt õppekoormust vähendada, suunata õpilast tugispetsialistide juurde ja rääkida ka tema vanematega.