Rinnavähendusoperatsiooni teinud naine: „Minu juures nähti ainult tisse. Mind alandati ja mõnitati.” 

Võib-olla neil, kes on kogunud tuhandeid eurosid, et panna endale kopsakam partii, või on saanud rinnasuurendusopi lausa mehelt kingituseks, on raske mõista, et suured rinnad võivad olla täielik needus. Kust leida sobiv rinnahoidja – see on kõige väiksem mure.