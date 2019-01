TEADLASED HOIATAVAD: liiga palju ekraaniaega võib pidurdada lapse arengut 

Uuring tõi muu hulgas taas päevakorda ka küsimuse, kui palju ekraaniaega on lastele turvaline, vahendab BBC.

Nii Kanada kui USA spetsialistid ütlevad, et lapsed ei tohiks üldse ekraane vahtida, enne kui nad on vähemalt 18kuused. Suurbritannia lastearstid pole praegu kindlaid ajalisi piire seadnud, väites, et pole piisavalt tõendeid ekraanide otsesest toksilisest mõjust.