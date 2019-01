EHMATAV KÕNE LASTEHOIUST: emale teatati, et last on hammustatud näost, jalast ja pepust 

Jenny ütleb oma Facebooki-lehel, et on saanud palju tuge ja sõnumeid teistelt vanematelt, kes kirjutavad oma kogemustest. Sõnumeid on tulnud ka lasteasutuste töötajatelt, kes on tänanud, et ema tõi asja avalikuks.

Samal teemal Lapsed LEETRIPAANIKA SOOMES: täpne nakatunute arv pole teada Jennyle on sõnumites mainitud, et vanemad ei peaks selliste juhtumite korral vagusi püsima. See aitab avalikustada, et paljudes lasteaedades on ressursipuudus ja personal tunneb end ebakindlalt.

Pere on palunud lasteasutuselt ka kirjalikku selgitust: kui palju töötajaid oli kohal ja kuidas selline asi sai juhtuda.

Ametnik, kes vastutab Jyväskyläs koolieelsete asutuste eest, kinnitab, et juhtunu ajal oli personali kohal nii palju, kui seadus näeb ette vastava laste arvu korral.