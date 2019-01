HAMBAARSTIDE ETTEPANEK: riiklik hambaravitoetus peab liikuma koos patsiendiga 

Pöördumisele kirjutasid alla Mare Saag , Rita Nõmmela , Ülle Voog-Oras , Tiia Tamme , Taavo Seedre , Triin Jagomägi ja Jana Olak . Nende hinnangul ei täida täiskasvanute hambaravihüvitis seatud eesmärki ning hambaraviteenuste rahastamine on kreenis ravi suunas ehk ennetamine on jäetud vaeslapse rolli.

Õppejõud hindavad, et riik on suurendamas suutervise valdkonda suunatud rahalist ressurssi, kuid nendivad, et vildakana loodud toetusmeede ehk täiskasvanute hambaravihüvitis tuleks ümber korraldada.