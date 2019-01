ÕUDUSED SOOME HOOLDEKODUDES: vanurite väärkohtlemine, hoolimatus, alatoitumus 

Nüüd on suu lahti teinud omaksed, endised hooldekodude töötajad ja vanurid. Alatoitumus, mähkmed vahetamata, üksindus, vägivald...Ühes hooldekodus oli näiteks selline komme, et öösel voodist maha kukkunud vanurid aidati tagasi alles hommikul.

Ta on töötanud hooldekodudes alates 2009. aastast, sealhulgas suurtes ettevõtetes nagu Esperi, Attendo ja Mehiläinen, mille kohta on palju kriitikat olnud. Naise sõnul on hooldamise tase viimastel aastatel drastiliselt langenud.

Nüüd, kus ta on eriala vahetanud, tahab ta kõik avalikustada, et ühiskonna silmad avaneksid, mis hooldekodudes tegelikult toimub. Naine mainib, et on näinud, kuidas vanurite vastu tarvitatakse vägivalda ja neile antakse valesti ravimeid. Ta on näinud sinikaid, mille põhjustasid hooldajad. Paljudel juhtudel surid vanurid täiesti hüljatuna oma voodis. Hooldajaid on voodihaigete vanurite kohta liiga vähe.

Kui tulevad kontrollid, siis lüüakse kõik üles ja tehakse nägu, et kõik on korras.

Naine räägib, et hooldekodude kontrollimised olid teada mitu nädalat ette. Siis anti töötajatele juhised, kuidas tegutseda. Kõik tehti korda, aknad pesti ära ja elanikele tehti soengud pähe. Kontrollipäevadel suurendati hooldajate hulka. Tööandja ütles, mida kontrollijatele rääkida. Probleemidest rääkimine polnud keelatud, aga tuletati meelde vaikimiskohustust ja selle rikkumisega kaasnevaid tagajärgi.

Kõik naeratasid ja rääkisid, kui hea ja ilus kõik on ning et vanurid saavad elada nagu tahavad. Samal ajal teadsid kõik, et see ei vasta tõele. Ka Anne naeratas, et kõik on korras. Nüüd ta arvab, et oleks pidanud rääkima, et see kõik on võlts.