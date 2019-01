PIDEVALT VÄSINUD JA KÜLM? 9 võimalust, mis võivad kehatemperatuuri liiga madalale viia 

Söömishäired. Meeleoluhäiretega võib kaasneda ka söömishäire – kui inimene on kurb, siis ta sageli ei söö. Ka anoreksia tagajärg on toitainete ja energia puudus – keha ei jaksa enam temperatuuri hoida, tekivad südame

rütmihäired, aneemia, naistel kaob menstruatsioon, kõht jääb kinni – see on kõik sellest, et keha ei saa piisavalt toitaineid.

Mida teha?

Madalat kehatemperatuuri ei ravita. Kui nn alapalavikku põhjustab mõni haigus, siis ravitakse seda. Alatemperatuur pole otseselt ohtlik, kui pole tegemist allajahtumisega (hüpotermiaga), mil kehatemperatuur on alla 34 kraadi. Allajahtumine ei teki tavaliselt haiguse tagajärjel, vaid väliskeskkonna mõjude tõttu. Normist madalam kehatemperatuur on aga kui keha märguanne, mille põhjusi tasub otsida, et hoida ära tõsisemaid kahjustusi.

Puhka ja soojenda. Kui kehatemperatuur on pidevalt madal, tuleks esimesena vaadata üle oma elustiil: kas saad öösel magada kaheksa tundi või vajad und ehk rohkemgi. Kui kehatemperatuur viirushaiguse järel langeb, tekib esimene külmatunne kätesse-jalgadesse, seejärel kogu kehas tervikuna. Siis tuleb end soojendada, magada, puhata.

Magades inimese kehatemperatuur langeb, nii et alatemperatuuriga tahabki keha sulle öelda: maga, puhka! Kõige parem soojendamise viis on nn seespidine soojendamine – soojade kofeiinivabade jookide tarbimine. Alkoholi sisaldavad joogid siia ei kuulu, kuna tegelikult need hoopis kiirendavad keha jahtumist.

Tasakaalustatud toit. Kas sööd piisavalt? Energiapuudusest annab keha märku külmatundega. Tihti kaasneb madala kehatemperatuuriga ka madal vererõhk: kui inimene ei saa küllaldaselt energiat, läheb ka vererõhk n-ö säästurežiimile. 1800–2000 kcal on tavaliselt kontoritöötajale vajalik päevane energiahulk. Jälgi, et saaksid päevasest toidust kätte tarvilikud toitained, sh vitamiinid. Energiapuudust ei tasu kompenseerida ergutitega, nagu energiajoogid, kohv, aga ka šokolaad.

Piisav liikumine. Liikumine ergutab vereringet, sellest on abi ka külmetavate käte-jalgade korral.