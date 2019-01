Selge seos: arstide ja õdede palgad tõusevad, väljaränne väheneb

„Võin peamiselt Tervise Arengu Instituudistatistika ja reaalse elukogemuse põhjal üsna kindlalt väita, et arstide väljaränne on alates 2012. aastast pidevalt vähenenud ja see on selges seoses sellest ajast järjepidevalt sõlmitud kollektiivlepingute ja töö- ning palgatingimuste paranemisega,” ütles arstide liidu peasekretär dr Katrin Rehemaa.

Kõige rohkem minnakse Soome, kuid kui varem oli teispool lahte õe või arstina lihtsam töötada, siis nüüd nõutakse töötamiseks head soome keele oskust, mis võib olla ka põhjus, miks enam põhjanaabrite juurde tööle ei tormata.