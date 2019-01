TERVISEAMET: sel hooajal on gripi tõttu surnud kaheksa inimest 

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu 80-protsendilise osakaaluga gripiviirused.

Hooaja algusest on gripi tõttu haiglaravi vajanud 558 patsienti. Alates detsembrist on seitsmes haiglas olnud intensiivravil 26 inimest, neist 14 olid üle 65aastased. Intensiivravi vajas ka kaks kolmeaastast last.