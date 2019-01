UUS SUHTLEMISVÕIMALUS: pime ajakirjanik Jakob Rosin proovis äppi, millega saab "näha" emotsioone 

Mehe sõnul oli emotsioonide tuvastamine esialgu harjumatu, peamiselt seetõttu, et ta ei ole osanud sellest varem eriti puudust tunda. „Tegelikult on huvitav, kas ja kuidas teine inimene su lausetele reageerib. Sest alati ei tule reaktsioonid ainult häälest välja,“ kirjeldas Rosin.

Rakendust proovis ka nägemispuudega massöör Margus Kiin , kelle sõnul oli samuti väga huvitav tuvastada inimeste emotsioone. „See on üks võimalus osa saada millestki, mida varem pole kogenud. Alati ei piisa ainuüksi häälest, et emotsioone mõista, kuid tehisintellekt on siin meile appi tulnud.“.

„Neli-viis aastat tagasi oli videopildi analüüsimine ja sellest nägemispuudega inimestele kasuliku info välja võtmine suhteliselt ulme. See vajas võimsaid protsessoreid ja oli tohutult kallis. Täna on see tehnoloogia juba meie taskus. Tahes-tahtmata paneb mõtlema, et mis omakorda viie aasta pärast toimub?“ mõtiskles Rosin.