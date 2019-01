PUUDEGA LAPSE NÖRDINUD EMA: kus riigis ma elan? Ema sai kohtult riielda, et ei kasuta lapse pensioni läbipaistvalt 

Avaldame postituse ema nõusolekul täismahus

Ja sedasi olen pidanud ravimatu haigusega lapsele iga paari aasta tagant uut puuet taotlema! Ja see on alati tähendanud ka eriarstide juures käimist, kes hoiavad samuti pead kahe käega kinni, et mis siin riigis toimub. See kõik oli veel suhteliselt leebe aeg ja keegi rohkem ei huvitunud, mida sa selle lapse puude toetusega teed või ega sa seda kuritarvita kuidagi. See ei huvitanud 18 aastat mitte kedagi!

Kõik muutus hetkest, kui Melissa sai 18 ehk täisealiseks, sellest hetkest on mu kohal kohtu kontroll ja aruandmise kohustus. Meie jaoks ei ole muutnud mitte midagi peale selle, et seaduse järgi peab olema tal eestkostja, kelleks mind siis kohtu kaudu ametlikult määrati! Sellele kõigele muidugi eelnes ka pikk kadalipu läbimine, kas mina ikka olen pädev olema talle eestkostja ja kohtunikud külastasid kodu ja veendusid kõiges oma silmaga.

Toredad ja naljakad hetked on need, kus temaga tahetakse ametlikku vestlust alustada ja küsimustele, kas emaga saad hästi läbi, kas sa oled nõus, et ema sinu asju ajab kõiges asutustes jne jne. Melissa on vaatamata kõigele kõrge empaatiavõimega ja tragi alati olnud, aga no kuulge, me oleme pidanud istuma kohtus istungil, kus lisaks on veel kohtunik, sekretär ja keegi veel, ma ei tea kes või miks.

See viimane kord oli nii ajulage, et ka kohtunik ohkas kergelt, kui ütles, et vähemalt saame anda võimaliku pikima aja (5 aastat!) uueks läbiarutamiseks. Ja nüüd, kui pidin aasta alguses kohtule aruande esitama, kuidas olen kasutanud 380 eurot iga kuu aasta lõikes, sain täna hommikul kohtust kõne, et miks ma olen jätnud pangaväljavõtte esitamata. Ja kui selgus jutu käigus, et meie pangakontod on seotud ja ma kannan iga kuu kogu tema pensioni oma kontole, sest mina arveldan ja maksan kõige eest ning see tundub loogiline. Sain ma riielda, et seda ma teha ei tohi, vaid kasutama seda raha kuu lõikes LÄBIPAISTVAMALT!!!! Ma väljusin täielikult endast, kohutav tunne, alandav ja selline vastik tunne, justkui keegi neelab su alla ja sa ei saa hingata. Kas ma pean toidupoes siis kolm kartulit oma kaardiga maksma ja kolm kartulit tema kaardiga?????? Ei, miks te kohe sedasi räägite, sain vastuse, aga millest me siis räägime, soovin teada ka hetkel, kui seda siia kirjutan.

Ma soovin päriselt teada, kuidas ma seda siis peaksin vaatama, tundma, nägema? Kus riigis ma elan ometi????? Ma mõistan, et on palju kuritegusid raha kasutamise osas ja usun, et paljud töövõimetud peavadki iga mõne aja tagant tõestama oma tervislikku seisundit ja ka puuet paljudel juhtudel. Ma saan sellest kõigest vägagi aru. Palun kas tõepoolest ei ole võimalik natukenegi mingitki loogilist süsteemi luua siin riigis inimeste vahel, kes on pöördumatult haiged ja nende vahel, kelle seisund võib päriselt muutuda!?