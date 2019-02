ENNETA DIABEETI! Veebruaris saab apteekides tasuta määrata veresuhkru taset 

„Sageli avastatakse diabeet juhuslikul kontrollil või seoses teiste haigustega," mainis Valge. Ta soovitab vähemalt korra aastas oma veresuhkru taset määrata, et kõrgenenud näidust võimalikult vara teada saada. Eesti Diabeediliidu presidendi Ulvi Tammer-Jäätese sõnul peaksid veresuhkru taset määrama kindlasti kõik ülekaalulised, kõrge vererõhuga või vererasvade ainevahetuse häirega inimesed. Samuti need, kelle lähisugulaste seas on esinenud diabeeti või kel on olnud elu jooksul kõrgenenud veresuhkru näit.

Riskirühma kuuluvad ka naised, kes on sünnitanud suure sünnikaaluga lapse. Kindlasti peaksid oma veresuhkrut taset laskma määrata kõik üle 40aastased inimesed, kuna vanusega kasvab tõenäosus, et veresuhkru tase on kõrgem.

Teist tüüpi diabeeti esineb üha enam ka nooremate inimeste seas,

haigestunute arv tõuseb iga aastaga nii Eestis kui mujal maailmas.

"Kui palju on Eestis hetkel teise tüübi diabeedihaigeid, ongi raske öelda,

sest paljud põevad seda, ilma et nad ise teaksid,“ tõdes Eesti

Diabeediliidu president.

Apteekides veresuhkru määramine aitab leida üles inimesed, kel on kõrgenenud veresuhkru tase ja kes vajaksid täiendavat tervisekontrolli.