PÕIS PAKITSEB? 7 põhjust, mis sunnivad kogu aeg pissile 

1. Vale arusaam sellest, mis on liiga tihti

Kaheksa korda päevas pissil käia võib tunduda palju, kuid tegelikult on see üsna tavaline. Öösel pissihäda pärast ärkamine on samuti väga häiriv, aga seegi on normaalne ega pruugi mingit haigust tähendada.

2. Väike põis

Põide mahub tavaliselt kuni pool liitrit uriini, aga on inimesi, kelle põis mahutab vähem. Need inimesed peavad sagedamini WCs käima. Põit saab tegelikult teenida ka. Ära torma vetsu esimese pakitsuse peale. Samas ei tohi urineerimist nii kaua edasi lükata, et hakkad juba valu tundma.

3. Jood liiga palju või liiga vähe vedelikku

On loomulik, et uriini eritub palju, kui jood palju vedelikku. Aga ka liiga vähene joomine võib lisada pissimisvajadust. Kui põies on vähe vedelikku, koguneb sinna rohkem jääkaineid, mis võib ärritada põie seinu ja tekitada tunnet, et on vaja pissile minna. Joo piisavalt vedelikku, siis on uriin n-ö lahjem ega ärrita põit.

4. Põletik või põiekivid