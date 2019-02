HOIA OMA KÕHUBAKTERID KORRAS! Probiootikumidest on abi seedehädade, külmetushaiguste ja isegi akne korral 

Iga inimene kannab endaga kaasas kümme korda rohkem mikroobirakke kui on tema oma keharakke. Bakterite hulk ja liigirikkus erinevad kehapiirkonniti – näiteks mao-sooletraktis on 500 mikroobiliiki – ning nende kooslus on igal inimesel erinev. Seda, milliseks kujuneb inimese peamine mikrobioloogiline kooslus, mõjutavad juba esimesed elupäevad ja -aastad ning see on suhteliselt püsiv kogu elu.