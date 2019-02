GEENITEADLANE ANDRES METSPALU: saarlased on hiidlastest väga erinevad! 

Enam kui 3200 saarlast on loovutanud oma verd, et saada geenidoonoriks ja see on Saare maakonna elanikest 10 protsenti, mis omakorda on Eesti maakondadest kõige suurem osakaal.

"Uuringutest tuleb välja, et saarlastel on väga palju Lõuna-Rootsi mõju. Ja samas on saarlased väga homogeensed, võrreldes mõne teise regiooniga Eestis. Siit tundub, et inimesed on põhiliselt välja läinud ja sisse ei ole palju tulnud. Ja saarlased on hiidlastest väga erinevad!" sõnas geenivaramu juht Andres Metspalu.