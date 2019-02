Kuidas saada hambad valgeks kiirelt, lihtsalt ja ohutult? 

Kollakate hammastega võitlemisel soovitab Krislin Pihlamägi esmalt proovida valgendust toetavad hambapastasid ja sütt (mis on looduslik valgendi). Juhul kui tulemus ikka ei rahulda, võib hambaid valgendada. Varasemalt on populaarne olnud hambaarsti ja kosmeetiku juures käimine, kuid Pihlamägi sõnul eelistatakse üha enam valgendada kodus. „See on lihtsalt palju mugavam ja soodsam,“ toob spetsialist välja.

Valides hambavalgenduskomplekti (aga ka käies valgendamas hambaarsti või kosmeetiku juures), soovitab Pihlamägi uurida toote vesinikperoksiidi sisaldust. „Kunagi kasutati suurE vesinikperoksiidi sisaldusega hambavalgendusplaastreid. Ühel hetkel saadi aga aru, et see kahjustab väga tugevalt hambaid ja põhjustab murenemist. Nüüdisajal on Euroopas lubatud vesinikperoksiidi sisaldus 0,1% - see on protsent, mis ei kahjusta hambavaapa,“ jutustab Pihlamägi.

Kümme aastat turul olnud Beaming White on üks maailma suurimaid professionaalsete ja kodus kasutamiseks mõeldud hammaste valgendusvahendite tootja. Kõik vahendid on toodetud USA-s, maksimaalselt looduslikud ning väga heade koostisosadega. Kõige populaarsem toode on koduseks kasutamiseks mõeldud hammaste valgenduskomplekt, mis sisaldab tavaliselt 10ml valgendusgeeli, LED lampi, alumiste ja ülemiste hammaste vormi ning nende karpi ja instruktsioone.

Pihlamägi ise on kasutanud Beaming White’i viis aastat ning see on tema hammastele vaid hästi mõjunud. „Minu jaoks on tähtis valge naeratus ning kuna mul on väga tundlikud hambad, siis on see täpselt sobiv. Olen käinud hambaarsti juures kontrollimas, ega pole mikromõrasid, kuid selgus, et kõik on hästi. Samuti pole mul kunagi tekkinud mingit ebameeldivat ega valulikku tunnet,“ lisab spetsialist.

Kaunis tulemus püsib kuni aasta

Et ise kodus valgendamisega hakkama ei saa, pole vaja karta. Abiks on nii kodulehel ismile.ee olevad põhjalikud õpetused kui ka tootega kaasas olevad instruktsioonid. Küll aga tuleb enne valgendamist hambad pesta ja puhastada. „Peaks olema kindel, et ei ole igemehaigusi või põletikke, mis võiksid vähendada tulemusi. Selliste haigustega ei ole soovituslik hammaste valgendust teha,“ paneb Krislin Pihlamägi südamele.

Beaming White’iga hammaste valgendamiseks kulub kõigest tund aega. „Kui paljud tooted on sellised, et pead tegema näiteks seitsmepäevase kuuri, siis Beaming White’i puhul piisab ühest päevast – kaks korda 30 minutit. Geel on koos LED-lambiga suus 30 minutit, siis loputad ära ning paned uuesti geeli suhu,“ selgitab Pihlamägi.