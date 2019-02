Terviseuudised KAS TALVEL VÕIB SAADA PUUGI? TEADLANE: tõenäosus on sama suur nagu Viking Lotto peavõit Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga:

TALVEL PEIDUS. Puuk veedab talve kuskil, kus on turvaline – kust teda ei leita ega sööda ära. SL Õhtuleht

Hiljuti kirjutas Soome meedia kummalisest juhtumist – ema leidis lapse kaelalt puugi! Väljas paukus 20kraadine pakane ja maa oli kaetud paksu lumega. Tervise arengu instituudi teadur Reet Rumvolt tõdeb, et leid on harukordne: Võimalus saada meie kliimas talvel puuk on üliväike, tõenäosus on umbes sama suur kui Viking Lotto peavõit.