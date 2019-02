Hea nõu VÄSIMUS EI LÄHE ÜLE? 6 keha märki, mis võivad viidata diabeedile Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga:

Pideva väsimuse ja kurnatuse taga võib olla ka diabeet. Vida Press

Eesti Diabeediliidu hinnangul on Eestis ligikaudu 65 000 inimest, kes põevad 2. tüübi diabeeti. On murettekitav, et pea sama palju inimesi põeb diabeeti enese teadmata või on neil eeldiabeet.