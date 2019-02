SOOVID PEKIKÕHUST LAHTI SAADA? Söö rohkem neid viit toitu! 

Vöökohale kogunenud rasva seostatakse näiteks diabeediga, kõrge vererõhuga, unehäirete, südamehaiguste ja muude hädadega. Isegi siis, kui inimene on muidu normaalkaalus, aga vöökoht on rasvunud, on see oht tervisele.

Kui tahad, et kõhupekki koguneks vähem, söö rohkem neid viit toitu!

Lõhe

Lõhe sisaldab palju valke, mis hoiavad pikalt küllastustunde. Lõhe on ka väga hea D-vitamiini allikas, aga D-vitamiin aitab muu hulgas hoida kaalu kontrolli all, sest on seotud hormooniga, mis vastutab näljatunde eest. Lõhet saab grillida, küpsetada või suitsutada, see sobib ka salatitesse, pirukatesse ja suppidesse.

Kreeka jogurt

Väherasvane Kreeka jogurt sisaldab kuni kaks korda enam valke kui tavaline jogurt, mis tähendab, et küllastustunne püsib kauem ja söögiisu on paremini kontrolli all.

Jogurt on ka hea kaltsiumiallikas, mis aitab samuti kõhupekiga võidelda. Arvatakse, et kaltsium tõhustab rasvapõletust ja kiirendab ainevahetust. Peale selle sisaldab jogurt kasulikke baktereid, mis aitavad hoida nii seedimise kui kaalu kontrolli all.