PEREARST ANNAB NÕU: mida teha, kui luud kipuvad hapraks muutuma? 

Kui perearst või eriarst diagnoosib osteoporoosi, määrab ta kohe vajaliku ravi. „Raviks on tavaliselt suukaudsed ravimid, mis aeglustavad luukoe kadu, suurendavad luude tihedust, vähendavad osteoporoosist tingitud luumurdude riski nii selgroo lülikeha- kui ka reieluukaelamurru riski. Lisaks määratakse raviks D-vitamiini ja kaltsiumipreparaate,” räägib Anne Kaldoja. Perearst rõhutab, et ravis on oluline järjepidevus ja ravisoovituste järgimine, samuti on vaja mõõta luutihedust. „Tulemuste järgi otsustatakse edasise ravi pikkus, kuid selge on see, et tegemist on elukestva raviga, mis eeldab patsiendilt elustiilimuutusi.“