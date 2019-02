HOIDU BAKTERITEST JA HAIGUSTEST! Millega on kõige õigem käsi kuivatada? 

„Inimesed pesevad ja kuivatavad käsi nii tööl, koolis, ostukeskustes kui ka teistes üldkasutatavates tualettruumides. Tavaliselt me sellele ei mõtle, kuid bakterite kandumist õhku ja teistele pindadele mõjutab konkreetselt see, millega ja kuidas käsi kuivatada,“ selgitab Lindström Eesti esindaja Kadrian Jaagund. Tema sõnul selgub uuringutest, et korrektne käte kuivatamine ei mõjuta üksnes pesija enda heaolu.

Kuivati

Kuivati kasutamine tundub olevat tõhus viis käte kuivatamiseks. Murekoht on aga tõsiasi, et üle kolmandiku inimestest ei pese käsi põhjalikult sooja vee ja seebiga, vaid loputavad kiirelt voolava vee all. Kuna paljud tänapäevased kuivatid puhuvad õhku masina sisemusest suunaga üles, siis lennutatakse iga kord kuivatajale peale eelmistest kasutajatest sinna jäänud suur hulk baktereid ja haigustekitajaid. Lohakalt pestud kätelt lendub baktereid ka õhku ja isegi mitme meetri kaugusel asuvatele pindadele nagu ukselingid ja segistid. Kuivati põhja koguneva vee ja niiskuse muudab lisanduv soojus bakteritele ideaalseks paljunemispaigaks.

Nii võib kombinatsioon lohakatest kätepesijatest ja kuivatist olla põhjus, miks inimesed nakatuvad erinevatesse haigustesse. See võib valla päästa ka kõhuviiruse- või gripipuhangu.

Paber

Paberrätik on hügieeni seisukohast väga hea valik: pese, kuivata ja viska prügikasti. Uuringud näitavad, et võrreldes kuivatiga aitab paberiga kätelt vee pühkimine hoida avalikus tualettruumis bakterite taseme lausa kolm korda madalamana. Kuivatuspabereid saab valmistada ümbertöödeldud paberist, kuid nende peamine puudus on see, et käte kuivatamiseks kasutatud paberit ei saa taaskasutada. Keskmiselt kulub inimesel ühe kätekuivatustoimingu kohta kolm paberrätikut, millest ääretult väike protsent komposteeritakse ning enamik lõpetab ikkagi prügikastis.