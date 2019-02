KUI TURVALISELT TUNNED END TÖÖ JUURES? Kas saad öelda seda, mida mõtled? 

EBSi lektor Urmas Kaarlep kirjutab portaalis Edasi.org , kui oluline on psühholoogiline turvalisus töökohal. „Psühholoogiline turvalisus on veendumus, et kui töötaja avaldab oma seisukohti, mõtteid ja muresid ning võtab riske ja teeb vigu, siis teda ei karistata ega alandata.“

„Lõpuks, pärast kolme aastat intensiivset tööd ja infokogumist ja töötlemist jõuti samale järeldusele, mida head juhid on alati teadnud – parimates tiimides meeskonnaliikmed kuulavad üksteist ja näitavad välja oma tundeid ning on osavõtlikud kaaslaste tunnete ja vajaduste osas. Leiti, et psühholoogiline turvalisus on teistest tähtsam ja olulisem ning tulemuslikumad on need meeskonnad, mis aktsepteerivad riskide võtmist ja inimesi nende nõrkuste ja tugevustega.“