SEKSIKOOLITAJA EPP KÄRSIN: olen näinud mehi, kelle naised on teinud neist impotendid

Paljudel meestel haigestub eesnääre ja üsna sagedastel juhtudel on üheks põhjuseks ebaregulaarne suguelu või kurvemal juhul puudub see üldse.

Ta rõhutab, et inimestel, kes on heas ja tasakaalus suhtes, kus on naudingud ja kirg, on tervelt elatud aastaid rohkem, nad on füüsiliselt tervemad, tööl edukamad ja panustavad ühiskonda rohkem.