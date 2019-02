OLE ETTEVAATLIK! Mis toimub kehas, kui võtad antibiootikume? 

Baktereid on erinevaid, nii on ka antibiootikumid toimelt erisugused: osa neist mõjub bakteriraku seinale, teine osa pärsib bakteritele oluliste valkude sünteesi, kolmandad takistavad bakteriraku DNA sünteesi (seega ka paljunemist) jne. Milline mehhanism bakterile surmavalt mõjub, sõltub selle ehitusest.

Lisaks on antibiootikumi valikul oluline, kus bakter asub, kas rakkudevahelises ruumis või hoopis raku sees: kõik antibiootikumid lihtsalt ei jõua raku sisse. Tähtis on arvestada ka nakkuse asukohta organismis – kas see paikneb näiteks nahas, kehaõõnes või hoopis luus. Nii ei ole antibiootikumi valik alati lihtne.

Kuna sageli valib arst antibiootikumi n-ö tõenäosuse alusel (on teada, et kopsupõletikku tekitavad kõige sagedamini just kindlad bakterid), siis ei pruugi esimene antibiootikum alati tõhus olla, vaja on lisada teine või isegi kolmas.