LEETRITESSE NAKATUMINE KOLMEKORDISTUS EUROOPAS: eriti rajult levib viirus Ukrainas 

Kuigi vaktsineerituse tase on paranenud, pole see siiski piisav, et takistada viiruse levikut paljudes maades. Arvatakse, et Ukrainas põhjustas järsku nakatumiste tõusu Venemaa-Ukraina konflikt: vaktsineerituse tase kukkus vahepeal isegi 31%-ni, mis oli üks madalamaid maailmas.