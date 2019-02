SPETSIALIST SELGITAB: mida võidaks lapse tervis, kui koolipäev algaks hiljem? 

"Hiljem algav koolipäev võiks olla võimaluseks, kuidas toetada laste heaolu," kirjutab Tervise Arengu Instituudi (TAI) blogis Alice Haav, kes on laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist .

Viimastel nädalatel on palju tähelepanu saanud kavandatav kooli tervisekaitsenõudeid puudutav määrusemuudatus ja eriti selle punkt, mis puudutab koolitundide algusaega. Kui hetkel kehtivas määruses on öeldud, et õppetunnid algavad koolis kell 8.00 või hiljem, siis muudetud versioonis on õppetundide algusajaks pandud kell 9.00, kuid sisse on toodud hoolekogu võimalus oma ettepanekuga alustada tunde muul ajal, kas siis varem või hiljem või ka kooliastmeti erinevalt.

Arvajate hulgas on neid, kes selle muudatuse üle rõõmustaksid, aga ka neid, kes on tuliselt vastu. Ja eks mõlemal poolel on omad olulised argumendid, olgu selleks siis laste soov kauem magada või mure pikenevate koolipäevade, kaasnevate muudatuste elluviimise keerukuse ja võimalike kulude kasvu pärast.

Lapsed magavad liiga vähe

Üks peamisi põhjusi, miks eksperdid tegid ettepaneku koolipäevade algusaega hilisemaks nihutada, on see, et meie lapsed ja noored magavad liiga vähe. 2013/14 õppeaastal läbi viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) andmetel magab ligi 40% 15aastastest noortest koolipäevadel alla soovitusliku määra ehk vähem kui 7,5 tundi.

Sama uuringu andmetest on ka näha, et need lapsed, kes magavad vähem, hindavad oma tervist kehvemaks, nende õppeedukus on kehvem, nad tegelevad vähem spordiga ning nende hulgas on vähem neid, kes pole kunagi alkoholi tarvitanud.