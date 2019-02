KEHA JA VAIM ON KURNATUD? Spaa leevendab eriti hästi neid tervisehädasid 

„Meie keha langeb pimedal, kõledal ja külmal ajal stressi. Selle leevendamiseks ja nahakuivuse ennetamiseks peame kehale eriliselt tähelepanu pöörama – nahka on vaja niisutada ja toita. Kõige lihtsam on seda koorida ning kasutada nahka toitvaid kreeme ja kehaõlisid. Efektiivseim on kindlasti minna spaahoolitsusi pakkuvasse keskusesse ning lasta professionaalidel tegeleda keha erihooldusega,“ räägib Estonia Spa turundusjuht Ave Pill.