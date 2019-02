SOBIB IGALE VANUSELE: 5 põhjust, miks treeningud vees on eriti kasulikud 

Treeningud vees aitavad oma keha tundma õppida, venitada ning abivahendeid kasutades treenida keha liigselt piitsutamata. Veel on lõõgastav, rahustav ning samas ergutav mõju meie kehale. Treener Kadi Valgma, kes juhendab trenne Tallink Spa & Conference Hotelis, kinnitab, et vesiaeroobikasse on oodatud kõik hoolimata east või senisest trennikogemusest. Vesi tõstab toonust ka rasedatel, kroonilistel haigetel ja vanemaealistel. Käepärast on ka abivahendid, mis aitavad toime tulla omas rütmis treenides ning toovad treeningutesse särtsu.