PEREARST PANEB SÜDAMELE: haigena võta aeg maha ja pühendu enda ravimisele! 

„Palju on vaieldud C-vitamiini üle – kas seda peaks juurde võtma või mitte? C-vitamiin on oluline antioksüdant ja mikroelement, millel on oluline osa immuunsüsteemi toimimisel. Kuid uurimistöödes on vastakaid arvamusi, kas C-vitamiini võtmine lühendab haigusperioodi. On leitud, et tervele inimesele piisab sellest C-vitamiini kogusest, mida ta saab tasakaalustatud toitumisega. C-vitamiini soovitatakse juurde võtta siis, kui menüü on piiratud või ühekülgne, kui suitsetatakse või kui kehaline koormus on suur,“ selgitab perearst.