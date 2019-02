APTEEKER SOOVITAB: gripiga püsi kodus ja alusta kohe ravi! 

Grippi haigestumine on viimastel nädalatel kahjuks kiiresti sagenema hakanud, eriti laste ja eakate hulgas, kelle immuunsüsteem on nõrgem. Gripi vastu antibiootikumid ei aita, seega tuleks gripi sümptomite korral pöörduda kiiresti arsti poole ja alustada ravi.

Gripp algab äkiliselt

Haigestumisel jää koju

Grippi haigestumisel on reegel number üks - jää kohe koju. Haigel tuleb puhata ja püsida kodus, kuni palavik langeb ja haigusnähud leevenduvad. Just püstijalu põdemisest tekivad sageli tüsistused ning tervisehädad jäävad pikalt kimbutama. Samuti on oluline püsida kodurežiimil seetõttu, et mitte nakatada ümbritsevaid.

Alusta kohe ravi

Teine soovitus on gripikahtluse korral kohe pöörduda perearsti poole ning alustada ravi. Kindlasti tuleb järgida arsti ettekirjutust ja võtta välja kirjutatud ravimeid. Palavikku ja üleüldist kehva enesetunnet aitab parandada kas paratsetamool ja ibumetiin või ka gripitee. Viimase osas tuleb tähele panna, et ületada ei tohi päevast annust ning seda ei tohi juua liiga suures koguses. Kui palavik on kõrge ja ei allu tablettidele, siis võiks kombineerida paratsetamooli ja ibumetiini kolme-nelja tunniste vahedega.