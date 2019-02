KIIRABIARST RAUL ADLAS: eakate probleemid on pigem hoolduse ja abistamise puudus, mitte eluohtlikud tervisehäired

Eestis tehakse poole rohkem kiirabi väljakutseid kui näiteks Soomes. „See on tõesti nii,” kinnitas Raul Adlas Õhtulehele, lisades, et seda kinnitavad mitmed uuringud. „Ühelt poolt on põhjuseks kindlasti erinev kultuuriline taust.” Adlase sõnul annab ikka veel tunda, et me tuleme ühiskonnast, kus meditsiin oli teistsugune kui kapitalistlikes riikides. Osa inimestest pole ikka veel harjunud, et patsient läheb ise arsti juurde, et arstiabi pole päris tasuta ja et ka inimesel endal on päris suur vastutus oma tervise eest.

Arenenud Lääne riikides mõistetakse kiirabi kui elupäästvat teenust. Eestis pole aga 60%-l patsientidest, kes kutsuvad kiirabi, elu ohus. Samas mõistab Adlas näiteks lapsevanemat, kelle lapsel on 39 palavik. „Vanem on ise ärevil ja kurnatud sellest kõigest, nii et lõpuks helistab ta kell 22 kiirabisse. Kuid meditsiini mõttes on see tavaline viirushaigus, mis on vaja lihtsalt ära põdeda.”

Survet kiirabile annavad ka sotsiaalsed põhjused. „Pole ju saladus, et suur osa meie patsientidest on eakad inimesed, kelle probleemid on pigem hoolduse ja abistamise puudus, mitte eluohtlikud tervisehäired.”

Kuidas ennast paremini aidata?

Adlase soovitusel peaksid inimesed kindlasti rohkem läbi mõtlema, kuidas nad saaksid ennast ise aidata ja oleksid paremini ette valmistatud ootamatuteks olukordadeks. „Tasub läbi mõelda, millised on su oskused enda ja oma lähedaste tervisega toime tulla. Peab näiteks läbi mõtlema, milline on koduapteek või milline on autoapteek, kui sõidad suvilasse.”

Ta soovitab nõu pidada perearsti nõuandetelefoniga 1220, kust saab arstlikku nõu ööpäev ringi. „Tööajal on kindlasti kõige targem abi otsida perearstilt ja perearstikeskusest. Perearst oskab anda kõige paremat nõu konkreetselt sinu tervist silms pidades.”