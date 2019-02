ARST LÜKKAB ÜMBER MÜÜDID LEETRITEST: see ei ole ohutu lastehaigus! 

Leetritesse surnud lapsed pole enam meiega, et oma lugu jagada. Küll aga räägivad nende lugusid igapäevaselt meditsiinitöötajad üle maailma, ja paljud teisedki – väga liigutavalt on oma tütre surmast kirjutanud kuulus lastekirjanik Roald Dahl. Tema vanim tütar Olivia suri leetritest põhjustatud ajupõletikku 1962. aastal – 1 aasta enne leetrivaktsiini kasutuselevõttu. Tol ajal polnud veel võimalik leetrite vastu vaktsineerida, samuti polnud võimalik ravida ajupõletikku. Ka tänapäeva meditsiin ei suuda ravida leetritest põhjustatud ajupõletikku, kuid erinevalt Roald Dahlist on meil võimalik oma lapsi kaitsta ennetava vaktsiiniga (https://www.roalddahl.com/roald-da…/timeline/…/november-1962).

Samal teemal Lapsed VAKTSIIN PÄÄSTAB. Kogu maailmas tõuseb kiiresti haigestumine leetritesse Teine populaarne müüt väidab, et leetritesse haigestuvad rohkem leetrite vastu vaktsineeritud inimesed. Juba puhtteaduslikult on see võimatu, kuid lisaks väidab ka statistika vastupidist. Võtame näiteks juba eelpool mainitud Euroopa epideemia (1. dets. 2017 – 30. nov. 2018 Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna aladel). 11 438 haigusjuhtumi puhul oli teada nii haigestunu vanus kui ka vaktsineerimisstaatus – neist 80% olid täielikult vaktsineerimata, 11% olid vaktsineeritud ühe doosiga, 7% olid vaktsineeritud vähemalt kahe doosiga ning 2% puhul polnud teada, mitme doosiga nad vaktsineeritud olid. Ehk siis lõviosa leetritesse haigestunutest olid vaktsineerimata.

Ka USA-d on hetkel laastamas mitmed leetripuhangud. Üks puhangutest on hetkel käimas Washingtoni osariigis Clark'i maakonnas. Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist on seal registreeritud 53 leetrijuhtumit. Neist 46 haiget olid vaktsineerimata, 6 puhul polnud vaktsineerimisstaatus teada ning 1 haige oli vaktsineeritud. Jällegi – lõviosa haigestunutest olid leetrite vastu vaktsineerimata.

Kõikide Clark'i maakonna juhtumite puhul on leetriviirus ja selle tüüp laboratoorselt kinnitatud – ning kõikide juhtumite puhul oli tegemist ühe metsikut tüüpi leetriviirusega, mis on levinud Ida-Euroopas. See toobki meid kolmanda müüdini, mis internetiavarustes kulutulena levib – vaktsineerimisvastastele meeldib väita, et leetreid ei tekita mitte looduses leviv metsik leetriviirus, vaid vaktsiinis sisalduv nõrgestatud leetriviirus. Vaktsineerimisvastased üritavad väita, et vaktsineeritud inimesed on nakkusohtlikud (nende poolt kasutatav ebateaduslik termin on "vaccine/virus shedding"). See pole aga tõsi. Leetriviiruseid ning nende tüüpe on võimalik laboriuuringutega kindlaks teha ning mitte kunagi pole leitud, et vaktsiinis sisalduv nõrgestatud leetriviirus oleks nakanud inimeselt inimesele. Clark'i maakonna näide on vaid üks paljudest selle kinnituseks (https://www.clark.wa.gov/public-heal…/measles-investigation…).

Neljas müüt on ehk kõige klassikalisem – räägitakse, et leetrivaktsiin on ohtlik ja tervistkahjustav. Kuna vaktsiinide potentsiaalseid kõrvaltoimeid on aga tegelikult väga lihtne uurida – ning kuna nende uurimine on ka äärmiselt oluline – on seda ka tehtud. Korduvalt ja korduvalt ning väga suurte populatsioonide peal. Printsiip on lihtne ja loogiline. Vaktsiini kõrvaltoime tuvastamiseks on meil vaja kahte gruppi uuritavaid – nt 200 000 antud vaktsiiniga vaktsineeritud inimest ning 200 000 antud vaktsiini mitte saanud inimest. Seejärel vaadatakse kahtlustatava kõrvaltoime või haiguse esinemissagedust mõlemas grupis. Kui vaktsiin põhjustaks mingit teatud kõrvaltoimet või haigust, peaks selle esinemissagedus vaktsineeritud inimeste grupis suurem olema. Nii ongi nt kindlaks tehtud, et leetrivaktsiin ei põhjusta autismi (autismi esinemissagedused mõlemas grupis on ühesugused). Toon siinkohal näitena ühe meta-analüüsi (https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0264410X14006367).

Sellised ulatuslikud ja mahukad võrdlusgupiga uuringud ongi just need teadusuuringud, mida peaksime usaldama. Millest peaksime oma otsuste tegemisel lähtuma. Usaldusväärne uuring EI OLE kellegi blogipostitus, refereeritud „artikkel“ portaalis Natural News või Telegram, suvaline internetiküsitlus, usaldusväärne teaduslik uuring ei ole ka naabrinaise tädipoja isiklik kogemus ja lugu (viimane on „anecdotal evidence“, ehk siis tegelikult üldse mitte evidence). Ehkki ükski vaktsiin pole 100% tõhus ega 100% ohutu, on vaktsiinide tõsised kõrvaltoimed äärmiselt haruldased: anafülaksiat ehk tõsist allergilist reaktsiooni esineb u. 1 juhtum miljoni kohta. Ning võrreldes leetrisurmadega on see number väga väike. Lisaks saab anafülaksia puhul kasutada raviks adrenaliinisüsti, leetrite tüsistustel spetsiifiline ravi aga puudub.

Viiendaks võib välja tuua majanduslikud kaalutlused. Vaktsineerimisvastased väidavad sageli, et vaktsiinide müümine toob ravimfirmadele meeletuid kasumeid. Ei räägita aga sellest, et veelgi suurema kasumi toob ravim- ja meditsiinifirmadele leetritesse haigestunud laste ravimine – raha maksab haiglakoht, maksavad personali töötunnid, maksavad ravimid ja seadmed, mida raskelt haige laps vajab (veenisisesed vedelikud kõhulahtisusest tingitud dehüdratsiooni puhul, valuvaigistid ja narkoosiravimid, hapnikumaskid ja -balloonid raske kopsupõletiku puhul). Maksab ka töö, mida tervishoiutöötajad teevad epideemia ärahoidmiseks ja piiramiseks. USA-s on leetripuhangute majanduslikku koormust uuritud (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135574). Aastal 2011 oli USA-s 16 puhangut 107 kinnitatud leetrijuhtumiga. Leiti, et kui kõik antud puhangutega seotud kulutused kokku lugeda, läks see tervishoiuasutustele maksma hinnanguliselt 2.7 – 5.3 miljonit dollarit. See teeb ühe haigusjuhtumi maksumuseks (4 miljonit dollarit jagatud 107-ga) ligikaudu 37 000 dollarit. Kui palju maksab aga ühe lapse vaktsineerimine leetrite vastu? WHO hinnangul umbes 1 dollari (https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles).