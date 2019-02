OPTOMETRIST SELGITAB: nii väldid kontaktläätsi kandes ohtlikke silmapõletikke

Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari sõnul tohib kontaktläätsesid kanda vaid terves silmas ning nii läätsed kui käed peavad olema puhtad.

„Ebapiisav hügieen on üks kõige sagedasemaid infektsioonide põhjustajaid – lääts võib olla puhas ja hästi hooldatud, kuid kui käed, sõrmed ning küünepiirkond pole piisavalt puhtad, võivad need levitada infektsioone läätse silma asetamisel või eemaldamisel,“ rõhutas Väljari.

Väljari kinnitusel on väga tugevad ja karmi bakteri poolt põhjustatud põletikud pigem harvad, ometigi esineb põletikke, mis on tingitud just läätsede või hooldusvahendite ebapiisavast puhtusest või läätsekandja mustadest kätest.

„Kui silmas on juba põletik, ei tohi mingil juhul kontaktläätsesid edasi kanda, sest põletik võib veelgi süveneda või kanduda ühest silmast teise. Põletiku korral tuleb silmas olnud läätsed kohe ära võtta ja minema visata. Samuti tuleb ära visata ka konteiner ja läätsevedelik läätsede säilitamiseks. Kindlasti tuleb konsulteerida silmaarstiga ravi osas,“ soovitas optometrist.

Väljari rõhutas, et läätsede tüüp ja kasutusaeg on väga individuaalsed ja sõltuvad silma tervislikust seisundist ja suurusest. „Läätsekandjatel tasub kindlasti teha 1-2 läätsevaba päeva nädalas, et silmadel oleks piisav hapniku juurdepääs ja silmade hea tervis oleks tagatud sõltumata läätse tüübist,“ soovitas optometrist.

Ta lisas, et kontaktläätsesid ei tohi mitte kunagi kanda üle ette antud aja. Kui seda on tehtud, võib silmas tekkida torkiv ja ebamugav tunne, silmad võivad vett joosta ja punetama hakata. Läätsede üle aja kandmine võib olla ka täiesti ilma sümptomiteta, kuid sellest hoolimata kahjustab see silma.