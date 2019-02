ÄRA HÄBENE! Selline on õrna intiimpiirkonna õige hoolitsus 

”Iga kehaosa jaoks sobivad erinevad geelid-kreemid. Hambapastat ju ei kasutata seebi asemel. Seetõttu on mõistlik ka intiimtervise eest hoolitseda just selleks ettenähtud vahenditega, mis on sobivate koostisainetega, leelisevabad ja sisaldavad tihti ka piimhapet,” jagab spetsialist näpunäiteid. Teder rõhutab, et intiimpesuvahendid on mõeldud vaid välispidiseks, mitte vaginaalseks kasutamiseks.