Keha LÄKAKÖHA ÜLE ELANUD LUGEJA: haigus oli õudne, ellu jäämiseks anti 5% Ohtuleht.ee , täna, 14:21 Jaga:

Läkaköha võib kesta kuid. Vida Press

Hiljuti nakatus läkaköhasse kolmeaastane vaktsineerimata laps. Mida see haigus tähendab? Need, kes on läkaköha põdenud, kirjeldavad lühidalt - õudne, hullud köhahood, pikk põdemine.