SÜÜA VÕI TÄIESTI VÄLTIDA? Ära usu pimesi neid viit väga levinud toitumisnõuannet! 

Arusaam, et üks toidugrupp teeb paksuks, on liiga must-valge. Kaalu paneb kerkima paljuski istuv eluviis: tänapäeva inimesed liiguvad vähe.

Selge, et paljud söövad liiga vähe köögi- ja puuvilju, kuigi nad teavad, et need on tervislikud. Kuid veganlus pole mingi võluvits heaks terviseks. Mingitest toidugruppidest täielik loobumine ei pruugi olla tervisele kasulik. Veganeid, kes söövad ainult taimset kraami, võib ähvardada näiteks B12 vitamiini ja rauapuudus.

Suhkur on paljudele vaenlane number üks. Miks see on nii? Ilmselt on meil kuidagi lihtsam elada, kui põhivaenlane on teada. Suhkruid ei pea kartma ja neid ei pea täielikult vältima, kuid nendega ei tohi liialdada.