ARST IMESTAB LEETRITE JA LÄKAKÖHA ÜLE: elu nagu sada aastat tagasi 

Ta kirjutab oma blogis sinutervelaps.blog läkaköhast ja viitab ka selle levimisest kirjutatud doktoritööle, kust selgub muu hulgas, et see on aladiagnoositud haigus.

"Mida aga värske doktoritöö meile räägib – tugevalt aladiagnoositud. Mõni ime ka. Kaks kolmandikku köhivatest haigetest perearsti vastuvõtule ei pöördugi. Arstil ei pruugi läkaköha mõte pähe tulla, kui tüüpilisi sümptomeid ei ole. Tüüpilisi sümptomeid muidugi ongi vähe – köhahood, kõõksuv sissehingamine köhahoogude ajal ja oksendamine köhahoo lõpus. Varem vaktsineeritud haiged, isegi kui nad haigestuvad, põevad kergemini ja ebatüüpiliselt, nii et haigust ei tunnegi ära. Köhahood, kui neid on, võivad esineda 1-15 korda päevas ja hoogude vahepeal on haiged üsna heas seisus, ootavad arstiaja ära ja tulevad iseseisvalt vastuvõtule."

Arst on oma blogisse lisanud ka videod, mida ta kasutab koolitustel.