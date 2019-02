HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: tee ise peamassaaži, mis leevendab nii nohu kui depressiooni 

Hiina meditsiin soovitab leida iga päev aega ka massaažile. Vida Press

Massaaž on üks vanimaid ravimeetodeid, mida on kasutatud juba aastatuhandeid. Masseeri ennast hommikuti energia saamiseks, tööl olles puhkamiseks või õhtuseks lõõgastuseks.Massaaž, kas ise tehtuna, partneriga või professionaalse massaažiterapeudi läbiviiduna annab puudutusest tulenevat akupunktuuri energiat, meditatsiooni rahu ja vaimset värskust, kirjutatakse Tervise Alkeemia blogis . Praegusel ajal, kui paljudel inimestel on nohu, soovitatatakse teha peamassaaži. See mõjub eriti hästi, kui sul on nohu või sa kannatad kroonilise sinusiidi, hingamisallergiate, ärevuse või depressiooni all. Peamassaaž edendab ka üldist lõdvestust.