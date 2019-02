Keha LUGEJA LEETRITEST: hõljusin teadvuse ja teispoolsuse piiril, keha oli kohutavates valudes Ohtuleht.ee , täna, 18:06 Jaga:

Leetrite eest kaitseb vaid vaktsiin. Vida Press

Arstid hoiatavad, et leetrid pole ohutu lastehaigus. Seda teavad need, kes on seda põdenud. Oma kogemusest kirjutab Õhtulehe lugeja, kes rõhutab: "Uskuge, see pole kerge haigus."