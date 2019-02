HELLITA JALGU KA TALVEL! Need on põhilised vead, mida tehakse koduses jalahoolduses 

Tallink Spa & Conference Hoteli ilu- ja heaolukeskuse juht Astrid Sõmera paneb südamele, et jalahoolduses on kõige olulisem järjepidevus. Kuigi kevadilmade saabudes leiavad naised tihedamini tee pediküürija juurde, tuleks jalgade eest hoolitseda aasta läbi.

Sõmera sõnul saab kõik alguse igapäevasest hooldusest. See, kuidas jalgu peseme, kuivatame, kui tihti koorime ning kreemitame, paneb aluse nende tervisele.

„Jalgu tuleb vannitada mõnusalt soojas, kuid mitte liiga kuumas vees. Vette võiks lisada pehmendavat vanniekstrakti. Et nahk oleks pehme, on tarvis jalgu järjepidevalt ka koorida. Nahapaksendite vältimiseks on tarvilik kasutada pimsskivi ning rasplit. Raspeldamisega ei tasu liiale minna – nõnda võib kahjustada tallanahka ja võivad tekkida haavandid,“ hoiatab Sõmera.