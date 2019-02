KUHU PANNA VANAD RAVIMID? Mida saab viia apteeki tagasi, mida mitte? 

Kasutamata retseptiravimeid, näiteks antibiootikume pole mõtet igaks juhuks alles jätta, sest ravimite vale kasutamine võib kasu asemel hoopis kahju tuua.

Suur osa ravimeid ohustavad ka keskkonda

Ravimeid ei tohi visata prügikasti, sest sealt võivad need sattuda nii laste kui ka lemmikloomade kätte. Ravimeid ei tohi ise põletada, kraanikaussi valada ega WC-potist alla lasta. Sellise käitumise tagajärjel saastub meie elukeskkond, kuna ravimijäägid satuvad varem või hiljem loodusesse. Kõik ravimid keskkonnas ei lagune, vaid kanduvad edasi pinnavette, jõgedesse ja järvedesse, kompostina taimedesse ning lõpuks võivad jõuda koguni meie joogivette.

Eriti kõrge riskiga loodusele on hormoonpreparaadid, vähiravimid, antibiootikumid, aga ka antidepressandid ja valuvaigistid. Meie puhastusjaamad ravimeid, sealhulgas atibiootikume, veest ei eemalda.

Jäätmekäitlusjaam või apteek

“Kõlblikkustähtaja ületanud ravimid tuleb viia ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti, kus ravimid hävitatakse nii, et selle mõju keskkonnale oleks võimalikult väike,“ ütleb Külli Teder. Ta lisab, et aegunud ravimeid saab viia ka apteeki, kust suunatakse need ohtlike jäätmetena edasi jäätmekäitlejatele hävitamiseks. Kõikidel juhtudel võetakse vanad ravimid vastu tasuta.