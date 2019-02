Lapsed SPETSIALIST: häiriva käitumisega lapse puhul lihtsaid retsepte ei ole Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 16:37 Jaga:

Tähelepanu vajab ka endassetõmbunud ja ärev laps. Vida Press

Mõnikord on lapse käitumine eakaaslaste omast niivõrd erinev, et hakkab valmistama muret teda ümbritsevatele täiskasvanutele. Sageli kahjustab see iseäralik käitumine last või tema mängu- ja õppekaaslasi otse või kaude.