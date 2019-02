PEANAHK VAJAB ÕRNA HOOLT: kuidas saada jagu kõõmast ja juuste väljalangemisest? 

Nahk on pidevalt uuenev organ, selle välispinnalt eraldub nähtamatuid osakesi. Kui naha mikrofloora on häiritud, võib väikeste osakeste irdumist näha palja silmaga, sest protsess on kiirenenud: tavapärase 30 päeva asemel moodustuvad uued naharakud umbes 20 päevaga. Kui helbeid juba märgata on, tuleks püüda naha mikrofloorat taastada.