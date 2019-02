PEREARST HOIATAB: „Läkaköha on vaktsineerimata suurtele lastele ja täiskasvanutele vastik haigus, aga imikutele eluohtlik.” 

Läkaköha on haigus, mida tekitab läkaköhabakter. Bakter ise on üsna leebe tegelane, mis püsib enamasti pindmiselt hingamisteede limaskestarakkudes, tekitades katarrinähtusi, valusat kurku, kipitavaid silmi, pisikest nohu ja mitte eriti kõrget palavikku. Täpselt nagu mõni suvaline sügistalvine viirus! Sel ajal oleks võimalik bakter täitsa tavaliste antibiootikumidega tappa, aga kuna haigus näeb nii tavaline välja, et põdejad ei pruugi isegi arsti juurde minna, läheb see aeg tavaliselt mööda.