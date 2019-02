Mullu suri üks laps vaktsineerimisest põhjustatud tüsistusse 

Ravimiameti poolt saadetud kommentaaris arstidele selgitatakse, et tuberkuloosivaktsiin sisaldab nõrgestatud elusbakterit, mistõttu on sellega vaktsineerimine vastunäidustatud immuunpuudulikkuse korral. Kaks last, kes pärtas vaktsineerimist haigestusid, olid sündides terved ning said kavakohaselt vaktsiini. Lapsed haigestusid immuunsüsteemi nõrgestavatesse haigustesse umbes 4 kuu vanuses. Nii leukeemia (verevähk) kui granulomatoostõbi (pärilik immuunsüsteemi kahjustav haigus) nõrgestavad immuunsüsteemi. Immuunsuse langus võimaldas süstekohas oleval tuberkuloosivaktsiini nõrgestatud elus bakteritüvel põhjustada süsteemset infektsiooni.



Surmajuhtum on väga kahetsusväärne ja kurb. Ravimiamet on tõstatanud sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika komisjonis teema kõigi vastsündinute tuberkuloosivastase vaktsineerimise põhjendatusest võrreldes riskidega, mis kaasnevad immuunsüsteemi häiretega. Kui selline otsus vastu võetakse, tähendaks see seda, et tuberkuloosi vastu hakataks vaktsineerima vaid riskigrupi vastsündinuid. Sellegipoolest tuleb arvestada, et Eestis on tuberkuloosi haigestumine üsna kõrge, kuigi väikses languses. Esmashaigestumuskordaja 100 000 elaniku kohta oli 2017 a. 11,1, 2018 a.9,1. Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt võiks kaaluda kõigi vastsündinute vaktsineerimise asemel ainult riskigrupi vastsündinuid vaktsineerida juhul, kui see number on alla 10, samas ainult 2018 a. numbri pealt nii tõsist otsust vastu võtta oleks väga riskantne ja arvestama peab ka teiste näitajatega, sh < 5-aastaste laste tuberkuloosse meningiidi esinemine.



Sisuliselt tähendab see seda, et umbes Tartu suuruses linnas haigestub igal aastal tuberkuloosi umbes 10 uut inimest. Enne, kui neil haigus diagnoositakse ja nad ravi hakkavad saama, käivad nad linnas ringi, sõidavad bussis koos teiste inimestega ja võivad nakatada päris mitmeid uusi inimesi, sh lapsi. Ravimata kopsutuberkuloosi haige võib levitada haigustekitajaid köhimisel, aevastamisel, rääkimisel rögapiiskadega või bakterid võivad levida ka õhk-tolmnakkusena. Väikelastel kulgeb tuberkuloos aga väga raskelt. Eelkooliealised lapsed võivad haigestuda tuberkuloossesse meningiiti (ajukelmepõletik), mis põhjustab erinevaid närvisüsteemi sümptomeid ja võib lõppeda halvatuse ja isegi surmaga. Paranedes võivad jääda järelnähud. Eriti ohtlik on tuberkuloosinakkus HIV-nakkusega patsientidel ning juhul, kui haigustekitaja on resistentne põhiravimitele.



Samuti on väga keeruline välja selgitada, millised vastsündinud kuuluvad riskigruppi, keda siis kahtlemata vaktsineerida tuleks. See eeldaks väga head sotsiaal- ja perearstisüsteemi koostööd, teadmaks tuberkuloosikontaktseid.