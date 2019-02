KUMMALISED TERVISEHÄDAD: 7 märki, et su viirushaigus on hullem, kui ise arvad  

Pole harv, kui gripp kestab kolm nädalat, aga kui haigus kestab kauem, on põhjust muret tunda. Võib-olla põed sa hoopis astmat või kopsupõletikku?

Vahel võid tunda end juba paremini, aga siis tulevad haigustunnused tagasi ja endisest veelgi hullemini. Kui sul on tagasi kõrge palavik ja köha, võib tegemist olla mõne kopsuhaigusega, näiteks kopsupõletikuga.

On normaalne, et sülg muutub gripi ajal paksemaks. Aga kui sülje värv muutub imelikuks, näiteks kollakaks või rohekaks või sisaldab verd, on su kehaga midagi viltu.