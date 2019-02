ABI LASTEMAJADEST: mullu abistati 245 seksuaalselt väärkoheldud last 

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul näitab see arv, et ka ida ja lääne piirkonnad vajavad oma lastemaja. „Kui laps on kuriteoohver, peab teenus ja sellega kaasnev tugivõrgustik olema talle füüsiliselt lähedal ja häda korral kiirelt kättesaadav,“ rääkis ta.

„Meie ei rõhuta lastemajas, et tegu on seksuaalselt väärkoheldud laste keskusega. Siia jõuavad ka need lapsed, kes ei tea, miks ja kus nad on,“ ütleb lastemajateenuse juht. Ta lisab, et lastemajja jõudes hindab lastemaja meeskond lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust ning viib läbi vajalikud uurimistoimingud. „See oli alguses raske, sest eri asutustel on erinevad tööharjumused. Seetõttu on meil eriti hea meel, et oleme politsei, prokuratuuri, lastekaitsetöötajate ja teiste osapooltega leidnud ühise töörutiini.“